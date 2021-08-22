香港特區行政長官林鄭月娥將於10月6日發表任期內的第五份施政報告。林鄭月娥22日出席施政報告公眾諮詢會時表示，會用心地做好這份施政報告。林鄭月娥表示，香港經歷了超過兩年的嚴峻挑戰，至今仍未完全擺脫疫情，市民對未來有更大期盼，並稱目前香港經濟反彈，政府已上調香港全年經濟增長預測至5.5％到6.5％，相信下個月失業率會進一步改善。

林鄭稱，中央做了兩大舉措讓香港局面穩定、前景更好，包括制定了保障長治久安的國安法，以及完善選舉制度、確保「愛國者治港」。她同時表示，行政和立法的關係在未來應該互相配合及製衡，增加行政機關推行政策的效能。

林鄭指出，目前香港經濟反彈，政府已上調香港全年經濟增長預測至5.5％到6.5％，相信下個月失業率會進一步改善。她認為目前香港有良好的發展背景，經濟可以看得更遠。「十四五」時期，香港會有很多發展空間並融入國家發展大局。

據了解，此次諮詢會在西九龍戲曲中心舉行，現場設有視頻直播，參與諮詢會的市民可以在網上提問，也有市民獲邀到現場出席。現場及網上參加諮詢會的市民各有53人。

林鄭表示，關於新一份施政報告的公眾諮詢會將比往年頻密，未來她會親自主持約30場諮詢會，聽取立法會議員、不同界別代表和市民大眾的意見和建議，聆聽他們對政府施政的期望。