從「三道紅線」到「五檔分類」，在資金需求側和供給側的雙重管控下，大陸今年以來房地產行業「擠泡沫」效果明顯。從近日公佈2021年上半年業績報的上市銀行的情況來看，銀行對於房地產行業的資金投入正加速調整，房地產領域的信貸投放規模在總體貸款中的占比或有所下降。

以已公佈了2021年半年報的招商銀行為例，在房地產貸款方面，截至6月底的房地產業貸款和墊款金額，較2020年底的3907.92億元（人民幣，下同）上漲至4044.64億元，但在公司整體貸款中占比由2020年底的7.77％下降至7.51％。

不過，在資產品質方面，房地產領域的不良貸款規模仍在上升。據《中國經營報》引述同策研究院研究總監宋紅衛說，主要是由於自去年「三道紅線」政策以來，金融行業對於房地產的融資趨緊，打破房企依賴「借新還舊」模式，導致部分房企償債困難。

宋紅衛指出，同時調控政策層層加碼，重點由原來的一二線向一二三四線城市普遍蔓延，導致高周轉模式難以為繼，也是房地產不良貸款規模上升的原因。

但中原地產首席分析師張大偉認為，雖然部分銀行的房地產業貸款不良率有所上升，但整體看銀行對房地產業的貸款審核嚴格，且貸款規模占比有嚴格限制，預計風險對銀行的資產品質造成影響很小。