改裝車噪音深夜擾民桃園大園警取締一夜19件。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市大園及觀音地區台15線、台61線、台66線快速道路寬廣又直，每逢假日附近工業區未上班、人車稀少，深夜及清晨時段經常吸引改裝車輛聚集競速，令當地居民不堪其擾，警方多次不定期臨檢攔查，仍不時有飆車族呼朋引伴競速，大園分局為此決定擴大攔查，以杜絕飆車歪風。

大園分局表示，為防止危險駕車行為影響用路人安全，22日凌晨0至5時規劃於台61線沿線沙崙油庫、許厝港、桃科交流道、大潭電廠等平面道路及匝道口，同步實施南北雙向封鎖路檢，針對改裝汽機車妨害安寧及酒後駕車等違規行為，加強攔檢盤查取締，共出動51名警力，一口氣攔查汽機車計61輛，共舉發無照駕駛、駕照註銷、安裝翻牌器等交通違規3件，以及酒後駕車4件，另違規改裝排氣管計有12件，將通報環保局及監理單位召回檢驗。

警方強調，即日起每週六、日0至6時深夜時段持續編排防制危險駕車勤務，執法公權力不容挑戰，展現取締不法的決心，並呼籲民眾切勿駕車有競駛、競技等危險駕車行為，並遵守道路交通安全規則，以維護道路交通安全。