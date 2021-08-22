小貨車滑落邊坡險「翻肚」。（圖／翻攝臉書／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

小貨車撞到民宅後，四輪朝下安全落地。（圖／翻攝臉書／八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

臉書日前流傳一段驚悚畫面，一輛小車貨行經上坡轉彎處，為了禮讓對向車先過，於是右切讓路，沒想到疑似視線死角，撞到護欄後，再側翻滑落至約1.5公尺高的邊坡，所幸車子撞民宅後完美落地，才沒四腳朝天「翻肚」，畫面曝光立即引起網友討論，但有人歪樓笑讚：「小貨車運將真暖心，整條路都讓過了」、「有感受到禮讓的人情味了」。

有網友21日將這段「整條路讓過」的畫面，上傳到臉書社團《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》，畫面可見，當時一輛小貨車上坡行經彎道時，剛好與對向一部車會車，由於路面約只有一個車道寬，小貨車司機便依交通規則「上坡車讓下坡車先行」，方向盤打右靠邊讓過，沒想到疑似視線死角，未注意到前方的路邊護攔就直接撞上去。

可能當時上坡需重踩油門，小貨車撞到護欄後因為衝力過大，整部車先爬到護欄上，再側翻到約1.5公尺的邊坡下，所幸車子撞到民宅的牆壁後，四輪朝下落地，有驚無險逃過「翻肚」一劫。

畫面曝光立即吸引廣大網友熱議，但不少網友卻歪樓打趣說：「台灣人真親切，整條路都讓給人家過」、「很少看到台灣人願意禮讓，而且讓的這麼徹底的」、「禮讓到感受有滿滿的人情味」、「台灣人就是如此暖心」。 不過也有網友留言表示，這明顯是該道路設計不良，要不是小貨車側翻，根本看不出路段有高低差。