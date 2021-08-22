世界衛生組織（WHO）針對新冠肺炎病毒的第二階段溯源工作計畫引起許多關注。近日，大陸《中國青年報》中青校媒透過向大陸大學生發起問卷調查，2730名受調大學生中，有86.9％對第二階段溯源計畫持反對意見。其中38.2％是堅決反對，認為大陸不應該成為汙名化對象；也有48.7％受訪大學生表示，未來溯源工作不應侷限某一區域，需要多國多地展開。

該調查中發現，面對第二階段溯源計畫，有67.4％的受訪大學生認為，第二階段溯源工作沒有進行「全球調查」，不具備科學性；54.4％受訪者認為，這是美國脅迫、甚至控制WHO的結果，意圖為掌控病毒溯源的主導權。

也有49.8％受訪者認為，美國的目的明顯為借溯源對大陸進行妖魔化和汙名化；26.1％的受訪者認為，這是美國當局為在國內獲得支持而採取的手段。

此外，也有97.8％的受訪大學生認可大陸在疫情期間採取的防疫措施；美國、日本等其他調查中所列國家的受認可度均未超過5％。

同時調查結果顯示，94.3％的受訪大學生最不能理解美國在抗疫中的表現；其次是印度，不理解人數占受訪人數的31.2％；日本排在第三位，不理解人數占受訪大學生的30.7％。