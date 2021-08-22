「凡走過必流下痕跡！」前交通部長林佳龍是否會再戰下屆台中市長？政壇人士指出，從林佳龍在臉書PO「三校合併，八年有成！欣慰佳龍擔任立委時參與推動國立大里高中、台中高農和中興大學合作的創舉，已經開花結果，創造多贏。」應就能看出端倪，他用任內政績來喚取市民的記憶味道濃厚。

「江山代代有新人出，一代新人換舊人！」民進黨內有條件問鼎台中市長人選，可說是人才輩出。抬面上熱門人選，包括前交通部長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委何欣純等，可說是個個都是強棒。

尤其是蔡其昌勤跑基層，爭取改善清泉國中、三田及槺榔國小體育設施，總經費約需2000萬元；蔡其昌並爭取教育部編列的60億特別預算，改善全台國中小學的體育設施，地方都給予高度肯定。他配合地方市議員勤跑基層、努力耕耘，政績大家有目共睹。

立委何欣純在立法院休會期間，勤跑基層，探求民癮、廣求民瘼，深入聽取基層的意見；支持者不斷的勸進她角逐下屆台中市長，上演與盧秀燕「兩個女人」的戰爭，何欣純對地方事務熱情嫻熟，贏得很多基層選民的支持及肯定，被視為是一枚活棋，更是強棒。

前台中市長林佳龍從交通部長卸任後，地方不斷有擁龍派認為他應該再戰台中，或是選台北或新北，乃至再回行政系統接下重擔。從林佳龍的臉書連日貼文這幾年推動的台中地方的政績；政壇人士高度解讀，他不僅有澄清「北漂」的味道，再戰台中市長的味道更濃。