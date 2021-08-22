高雄帝冠車站改為高雄願景館，行政院長蘇貞昌22日南下參加啟動儀式。 （高雄市政府提供／石秀華高雄傳真）

高雄市長陳其邁參加高雄願景館啟動儀式，指是歷史性的一刻，讓高雄重新定錨和世界接軌。（高雄市政府提供／石秀華高雄傳真）

興建於1941年的高雄帝冠車站，擁有80年歷史，因應鐵路地下化工程，2002年遷離原址，曾創下全台最大文物搬遷紀錄，歷史角色轉換為「高雄願景館」，行政院長蘇貞昌22日南下參加願景館回娘家啟動儀式，蘇揆說，帝冠車站大他足足6歲，不只見證開工啟動，也見證一個城市的歷史記憶！

行政院長蘇貞昌22日上午出席高雄願景館啟動回娘家儀式，致詞時指出，他專程來高雄，不只是一個工程的開工或動工或完工，而是參與一個城市的歷史記憶，蘇並指出，高雄帝冠車站在1941年完工啟用，比他大6歲，由74歲的他來敘說這段參與的歷程才有味道。

蘇貞昌說，40年前他參與政治，在政治演說時曾指出，台灣建設重北輕南，以高屏溪為界，所有重大建設只到高雄，鐵路電氣化只到高雄，若在高雄火車站看到悠哉的就是高雄人，如果看到小孩揹著行李、在高雄火車站月台趕車，傻傻地在等車就是憨憨地可憐屏東人，這是他參與政治演講時，第1次說出他對高雄車站的記憶。

蘇貞昌表示，帝冠車站是台鐵西部橫貫線至今保留最好的車站，若沒有記憶的個人，生命是蒼白的，若沒有記憶的城市是貧乏的，所以當年才決定不能拆掉帝冠車站，15年前動工時，他剛好是行政院長，高雄市長陳其邁則是立法委員，執行的工務局長是現任的高雄市副市長林欽榮，期待在陳其邁市府團隊努力下，高雄車站能再寫下動人的篇章。

高雄市長陳其邁表示，車站定錨，代表新的時代起始！如今屬於高雄人的車站，即將回到城市中軸線，這棟深具歷史意義的帝冠式建築，未來將串起高雄雙港及3個經濟發展的動力引擎，包括路科、橋科及亞洲新灣區，高雄驛的重新定錨也代表高雄重新與國際快速接軌。

高雄帝冠車站於2003年被高市府文化局指定為歷史建築，因位於鐵路地下化後高雄新車站施工範圍，因火車站外觀猶如皇帝帽的「帝冠式」建築，具歷史文化意義，鐵道局規劃予以保留，2002年先新建高雄臨時站取代帝冠車站營運功能，並於2002年8月16日展開為期17天的第1次挪移工程，當時創下全台最大文物的搬遷紀錄。

帝冠車站改為「高雄願景館」後，將作為紀錄歷史的場域，預計9月26日回歸永久定位。