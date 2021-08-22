台南市長黃偉哲22日前往視察麻豆區埤頭里永安宮社區抽水站工程。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

一行人今天還到下營區視察大溪橋。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

下營大溪橋原約為36公尺長，形成麻豆排水的緊縮段，本次改建拓寬為63公尺長，將可讓排水順暢不受阻礙。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

台南市政府結合中央長期投入逾13億元改善麻豆區埤頭里淹水問題，日前成功通過豪大雨考驗，發揮良好防洪功效，受到在地里民讚許與肯定，22日台南市長黃偉哲前往視察並表示，未來將在麻豆小埤里、苓子林等地增設新的水利設施，保護民眾不受淹水之苦。

南市府水利局針對埤頭排水集水區治水防洪預算，累計投入13億4625萬元，其中包含黃偉哲上任後爭取的5億5175萬元。埤頭里長李開通說，埤頭里容易發生水患，近年市府積極設立抽水站、安置抽水機，並對埤頭排水堤防加高及水道疏浚等，淹水情況改善不少。

埤頭里永安宮社區原抽水量僅2.8CMS，相當於每秒抽排僅2.8立方公尺的水量，抽水量嚴重不足。為提升抽排量，南市府爭取前瞻基礎建設計畫經費3000萬元來新建抽水站，讓總抽排水量提升至7CMS，經水利局積極趕辦，於今年6月啟用，並在汛期發揮功效。

水利局也說明，為了使治水防洪工程更親民，在永安宮抽水站的外牆進行彩繪，牆上可見在地民俗特色及柚子作物的圖樣，讓水利設施增添活力美觀的視覺效果，有別於一般硬梆梆的鐵皮機房。

今天黃偉哲除視察麻豆區永安宮抽水站，還馬不停蹄到下營區視察大溪橋的改建進度；黃偉哲說，市府工務局爭取前瞻計畫補助辦理大溪橋改建工程，可望提前至今年11月竣工，完工後能提供路人安全的交通環境，並達到防範水患的目的。