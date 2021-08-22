八點檔男神黃少祺7月中帶著老婆和2個兒子赴美過暑假，近日到已返台住進防疫旅館，未料平時喜愛在社群分享生活近況的他，竟罕動怒發文指控旅館櫃檯人員態度不佳，引起熱議，而有疑似是飯店員工在留言區回應，雙方隔空筆戰。

黃少祺表示自己從來不在社群發抱怨文，但因為聯絡主管溝通反應未果，所以才決定PO文，他透露花了10多萬讓老婆小孩住進4星級飯店隔離，未料本來標榜24小時櫃檯服務，所以他點了外送，但常常等到的卻是遲到很久的食物、涼掉的咖啡，「每天早上6點多兒子們都會餓到受不了，我只能提早點便利商店的麵包牛奶，讓孩子們不會餓到」。

不僅如此，包括垃圾袋、瓶裝水、換被單等物資都常不更換，黃少祺表示他也能體恤非常時期防疫的辛苦，但最讓他生氣的是，櫃檯人員的態度非常不耐煩，客人只是請他們將外送食物拿到房間，卻得到「我現在很忙」、「我走不開」等推卸責任說詞，因為求助無門，他才在臉書發文。

黃少祺嗆疑似飯店員工網友的說法。(圖／翻攝自臉書)

網友嗆不要去美國就沒事，黃少祺回應。(圖／翻攝自臉書)

不過之後疑似有飯店員工在留言區回覆，「黃少祺先生你好，我就是一早剛到櫃檯接起電話就被您老婆咆哮的員工」，並表示因是防疫酒店，為了減少接觸，本來就有規定送物品的時間，至於為何沒有第一時間接到電話？「是因為同仁全副武裝的在地下室接待正要入住的防疫旅客」，但之後他把留言刪除。

對此，黃少祺也直接標記該網友，表示若對方理直氣壯，為什麼要刪除本來的留言？「我想我有必要再一次陳述事實，這就是貴飯店的服務水準，咆哮？沒有的事情，你們的服務態度不好是事實，我發的文章字字句句那裡是在情緒勒索？貴飯店真的讓人領教了，雖然我是公眾人物，但也不能夠平白忍受沒有必要的委屈。」

還有網友硬是加入戰局，嗆「不要去美國不是就沒事？疫情關係真的大家都很忙、也要考慮到辛苦工作人員！不是說你花10幾萬就老大」，黃少祺也回應「我從沒說我花了錢住進旅館就是老大，請你別亂扣帽子，也別亂帶風向，你了解事實你是當事人嗎？當然是基層人員態度不佳我才會陳述事實，再者，非必要我也不想讓家人離開台灣，當然是因為有重要事情處理才去美國一趟，請注意你的措辭，我會請法務蒐證，網路並非法外之地，請自重。」