黃家抗拆聲援學生聚集鐵皮牆下靜坐，面對警方舉牌驅離。（程炳璋攝）

黃家聲援學生領袖李容渝遭扛離鐵皮牆下。（程炳璋攝）

學生被綁上束帶，抬離牆下，聚集在馬路上靜坐，警方團團包圍。（程炳璋攝）

避免在有群眾爬入鐵絲網牆，鐵道局再黃家更外圍再焊上鐵皮牆。（程炳璋攝）

鐵道局焊上鐵皮牆，警力立刻布署在牆前方，禁止群眾攀爬。（程炳璋攝）

鐵道局22日將新焊封的牆上再加高。（程炳璋攝）

台南鐵路地下化工程最後釘子戶抗爭尚未落幕，遭驅離的黃春香家聲援群眾不放棄，21日上午見警撤崗，群眾晚間再度聚集，疊棉被欲攀入鐵絲網牆，強逼鐵道局停工，警力連夜爭援百人驅離，迫使鐵道局22日凌晨2時在工區外圍構築第2道高牆，群眾才散去。

南鐵案黃家半拆戶20日遭鐵道局強勢接管，黃家門窗都遭鐵道局焊封，警方以為事件已告段落，撤除警力與鐵拒馬，不料遭驅離黃春香與聲援者不放棄，21日晚間見警力已撤，再度聚集20多人舉辦晚會。

黃春香與聲援群眾分享抗拆過程，不滿鐵牆外的重型機具持續拆屋，架椅子攀高，將棉被疊在鐵絲網上，向工人揚言再不停工，就爬過牆阻止施工。

現場僅有10名零星警力，礙於警力不足，一面呼籲群眾冷靜，一面斡旋鐵道局出面。第5工務段長呂世傑請示中工處長官，卻得到「不能受威脅停工」下令需持續施工，只得自己走進群眾人陣裡說明。

呂世傑無法與抗拆群眾取得共識，反而激起對方高昂情緒，鼓譟推擠不讓他離去，在警力簇擁下，狼狽快跑入警方休息區。

台南市警察局長方仰寧驚聞黃家群眾抗爭處理失控，晚間到場指揮，警力增援至100多人，聲援群眾靜坐牆下，口唱「南無觀世音菩薩」佛經，對峙舉牌警力。

警方經過4度舉牌警告違法集會無效，21日晚間10時22分強勢驅離，聲援者遭綁上束帶抬離牆下，仍在馬路上席地而坐，不願離去。

鐵道局中工處22日凌晨1時在工區外圍構築第2到鐵皮牆，1小時候全部焊封黃家入口，這次警方不敢大意，派警力在牆下固守，聲援者才散去。22日上午再加高鐵牆，防止民眾攀爬。

警方依照違反集會遊行法追究率領群眾的黃春香與李容渝責任。李容渝表示，警方殘暴對待聲援者，會再想別的方式應對。