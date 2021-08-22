美國對海外企業上市的新規，和中國官方近期強力監管造成的股市震盪，為中國企業赴美上市前景蒙上陰影。中國證監會近日強調，將創造條件推動中美兩國的審計監管合作。

中國證券監督管理委員會（證監會）20日召開系統年中監管工作會議時提到，將創造條件推動中美審計監管合作。

美國證券管理委員會（SEC）3月開始執行「外國公司問責法案」（HFCAA），若赴美上市的外國公司連續3 年未通過「美國上市公司會計監督管理委員會」（U.S. Public Company Accounting Oversight Board，PCAOB ）審查，將被禁止在美國證券交易所掛牌交易。

這部於2020年底獲美國國會通過的法律，要求在美國上市的海外公司須提交會計審計底稿，並披露與政府的關係，相關規定被視為針對赴美上市的中國企業。陸媒第一財經之前報導，目前不接受PCAOB檢查底稿的企業裡，中國（含香港）企業占近90%。

中國證監會副主席方星海4月在博鰲論壇中曾指，證監會堅定不移推進中美金融合作，過程中有一些問題也是正常的，只要雙方誠心誠意，可找到解決中美審計監管合作問題的辦法。

而近期中國加強對科技、補教等行業的監管，重挫在美上市中概股股價後，SEC於7月底再要求中國企業須披露北京監管的風險。

當時中國證監會回應稱，兩國應就中概股監管問題加強溝通，找出妥善解決的辦法。

證監會20日的這場工作會議也提到，要加強宏觀研判、完善訊息溝通和政策協調機制，防止在處置其他領域風險過程，引發次生金融風險。

會議又稱，要深化中國大陸和香港市場互聯互通，支持香港資本市場穩定發展等。（編輯：沈朋達/翟思嘉）1100822