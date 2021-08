第32屆金曲獎華語男歌手由蛋堡勇奪,入圍同一獎項的韋禮安,在競爭激烈的第五輪,以3票之差與歌王擦身而過,沈澱心情一晚,他今中午在社群發文,感性表示「沒機會說的就在這邊說吧」,除了感謝評審青睞、家人支持,對於這次能夠把大家都紀錄在一個聲音的時間膠囊中,「已完成我的最大心願」。他表示大家通常只看到歌手站在舞台上光鮮亮麗的一面,但其實背後仰賴著一整個團隊的努力,謝謝大家讓他有機會學習、不斷進步,「謝謝生命給了我許多的挑戰,這些困頓與難關都是我創作的養分」。

對於今年三度入圍男歌手,最終無法如願拿下,韋禮安有感於在疫情之下太多未知及改變,自己還能以專輯《Sounds of My Life》叩關金曲獎項,已令他感到滿足:「我相信過去這段時間,我們都經歷了許多悲歡離合,很多突如其來的變化,珍惜當下與彼此 我想是我們共同的體悟,而這剛好就是《Sounds of My Life》這張專輯想要表達的,很慶幸可以透過這張專輯帶給大家一些療癒的力量。」他想將這張專輯獻給已逝外婆以及自己生命中的所有人,「you are all the sounds of my life,謝謝你們 我會繼續努力,謝謝金曲獎 潮爽der」。