英國外交大臣拉布（Dominic Raab）表示，即便英國不信任俄羅斯與中國政府，但必須轉向俄中兩國，對阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）「發揮溫和影響力」。

拉布告訴英國「週日電訊報」（The Sunday Telegraph）說：「我們將必須引進具有潛在溫和影響力的國家，諸如俄國與中國，無論這有多不自在。」

路透社報導，塔利班15日從美國力挺的阿富汗政府手中奪取政權，造成數千人大逃亡，也預告阿富汗將重回20年前嚴苛又專制的統治。

本月13日以來，英國部隊已從喀布爾（Kabul ）撤離3821人，其中1323人已抵達英國，包括大使館人員、英國公民，以及符合「阿富汗安置及援助政策」（Afghan Relocations and Assistance Policy ARAP）計畫資格的人。

英國與中國近來因香港問題、新疆維吾爾人權等問題一再陷入外交齟齬。

英國與俄國的雙邊關係，則是在2018年俄國前雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）中毒案後跌至冰點。斯克里帕爾因出賣數百名俄國間諜給英國情報機構「軍情六處」（MI6），2018年在英國遭人以蘇聯時期神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）攻擊。

兩國關係最近又因俄方要求英國廣播公司（BBC）駐莫斯科記者8月底出境，而進一步惡化。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100822