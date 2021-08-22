陳吉仲稱154隻走私貓安樂死是「萬不得已」! 農委會最新說明｜2021.08.22

海巡署查獲走私品種貓，農委會防檢局將154隻走私貓全數安樂死，惹怒動保團體和愛貓人士，農委會於今（22）日下午2點針對該事件召開記者會，由農委會主委陳吉仲率相關單位出席說明。

陳吉仲表示，昨天執行安樂死時，第一線的獸醫同仁非常難過，他也可以了解昨天所有民眾的意見、反映，知道許多人非常難過，可是還是要依法執行。

農委會主委陳吉仲說明走私貓安樂死的執行考量。（黃世麒攝）

農委會主委陳吉仲（右一）說明走私貓安樂死的執行考量。（黃世麒攝）

如今所有執行的過程已經結束，陳吉仲說，可不可以這些所有質疑的聲音，不要對基層同仁造成困擾，因為「所有執行過程是我決定的」，而站在整個國家動物、植物防疫指揮官角色，一定要這樣做，任何大家的不滿、批評、譴責，或是要抗議的，「都是由我來負責」，更重要的是要能避免未來還有類似情事再發生。

根據懲治走私條例，私運管制物品進口、出口者，可處7年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。陳吉仲指出，未來除了走私外，包括沒來源的寵物、沒有執照卻販售寵物的業者，都希望能加大刑責，目前動保法最高可開罰到300萬，未來將提高至300萬以上，預計這週會公告。