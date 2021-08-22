台北市長柯文哲提出要以打疫苗來區分進餐廳時的座位，指揮中心指揮官陳時中今表示，開放在餐廳讓同住家人免用隔板，主要是一些小朋友有餵食的需要，如果用有否打疫苗來區分座位，將無法達到效果。

陳時中說，目前正在規畫疫苗數位證明，但這在國際上還要進行雙邊認證。柯市長說以是否打疫苗來區分進餐廳時的座位，但現在小孩子都還不能打疫苗，所以用疫苗來區分難達效果。

同時，電子遊藝場業者希望可以開放室內飲食，陳時中說，開放遊藝場飲食有社區傳播的風險，因此這方面的開放會比較晚。