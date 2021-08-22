第32屆金曲獎頒獎典禮在21日順利落幕，許富凱以翻唱台語專輯《拾歌》奪下金曲台語歌王，他7度入圍，前6次都槓龜，如今終於奪下大獎，他在慶功宴上表示好不可思議，開心：「可以獻給江東父老。」他今年入圍金曲後，恩師江蕙（二姐）也熱情關注，許富凱透露二姐透過金曲典禮總顧問陳鎮川送上得獎祝賀。

許富凱出道以來，受到二姐愛戴、照顧，二姐原本還期待在金曲星光紅毯上一睹許富凱的帥氣登場，結果他今年沒走紅毯，二姐每年都會密切注意金曲盛會，今年也不例外，在電視機前準時收看，替所有音樂人加油打氣。許富凱在金曲當天攜帶幸運物「紅龜粿抱枕」及大方秀出身穿粉絲送的紅金牛內褲，果然好運旺旺來，一舉奪下期待多年的金曲台語歌王大獎。

許富凱與父母感情深厚，他每次入圍金曲獎，父母都會親自北上來現場力挺，但今年疫情影響，父母這回待在老家高雄準時收看電視轉播，許富凱表示父母當晚在好友家一起看轉播，替他集氣，一聽到許富凱奪下台語歌王，平時冷靜的父親瞬間痛哭流涕，父母的朋友還把父親淚崩的拍下照片傳給他，許富凱感動：「我爸媽很傳統，不太會多鼓勵、說甜蜜的話，那張照片就是最好的鼓勵，我在金曲後台看到了也眼眶泛淚。」