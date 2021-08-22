中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增10例COVID-19確定病例，分別為6例本土及4例境外移入；另確診個案中無新增死亡，其中2例境外移入個案中，有完整打完2劑疫苗後仍發生突破性感染，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，國內累積突破性感染個案累積19人，分別為8例BNT、5例AZ，莫德納與嬌生各3例。

今增4例境外移入，全都打過2劑疫苗，羅一鈞證實皆為突破性感染。（圖／指揮中心提供）

指揮中心今天公布國內新增4例境外移入個案，但其中一例自日本入境者分別在3月、6月完整接種2劑AZ疫苗後仍確診；另外還有一例自德國入境者，分別在6月7月接種完2劑BNT疫苗後確診。羅一鈞指出，目前國內共有19例突破感染個案，分別為8例輝瑞/BNT、5例AZ，3例莫德納與3例嬌生。

指揮官陳時中也表示，昨天單日疫苗接種人數約5000千多人，全國覆蓋率為覆蓋率39.58%，計次人口比為42.86。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。