桃園市政府舉辦觀音蓮花季，今年受疫情影響活動規模縮小，而觀音區蓮花園休閒農業協會也在今年舉辦首屆蓮花盆栽與品種交流展覽，邀請14家栽種蓮花專家與農場參展，其中不乏許多珍貴稀有品種，期盼互相交流提升種植技術，增加觀音區蓮花品系種類和特色。

桃園市長鄭文燦前往觀展，他說，「2021桃園蓮花季-名荷大展」為疫情警戒調降至二級後，桃園首次開放的戶外活動，接下來可接續觀音區南瓜節搭配青埔萬聖節辦理相關活動。此外，9月開學後，教育局也將與農業局合作辦理戶外食農教育活動專案，全市幼兒園及各級國中小學生每班補助30人，上限1萬5000元，行程安排至少前往一家休閒農場，也可搭配觀光工廠或環境教育認證場所，讓學生可以接近大自然，了解桃園休閒農場的主題特色。

市府副祕書長邱俊銘表示，觀音蓮花季除了首屆的名荷大展外，8月28日於林家古厝休閒農場推出「荷塘悅色」古裝劇，由桃園在地「流浪·家跨領域實驗劇團」演出穿越古今的浪漫愛情故事，民眾可以於蓮花季活動官網線上預約穿著古裝，並在百年林家古厝內拍照和表演者互動。