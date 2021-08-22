花蓮林管處日前邀請花蓮縣天文協會舉辦賞星活動，吸引約30人參與。（林管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮七星潭海灣旁、有「綠色長城」之稱的編號2618防風保安林，保護沿海居民免受強勁海風侵襲，也能防村落光害，是絕佳賞星點。花蓮林區管理處日前邀請花蓮縣天文協會，於保安林旁的沙灘上舉辦賞星活動，獲熱烈迴響，若成功解封，天文協會將在10月初將舉行天文主題音樂會，打造花蓮特有的賞星觀光文化。

花蓮林管處今年夏天與和黑潮海洋文教基金會及花蓮縣天文協會合作，日前在2618號防風保安林旁辦理「有星星的晚上，和森林桑來場約會吧!~英仙座流星雨~」，3個單位如星座連線般，將保安林生態保護、休閒療癒等多元價值串連起來。

近30位參與民眾於夜間躺在軟綿綿的沙灘上，吹著海面上稍來的涼爽微風，專業人員介紹保安林功能及星空解說的聲音，搭配海浪拍打於上來的節奏，儘管全程佩戴口罩，不少頭次躺坐在七星潭賞星的人仍聽得如癡如醉。

花蓮縣天文協會理事長陳冠榮表示，受疫情二級警戒影響，目前戶外只能舉辦100人以下活動，因此先從30人開始小型活動，不過仍廣受好評，且花蓮縣政府近年大力推動賞星觀光，屆時若疫情順利解封，10月初預計將舉辦天文主題音樂會，以音樂搭配天文，結合在地人文，可望吸引4、500人參與，讓更多人發現花蓮星空的美麗。

花蓮林管處執行「向海致敬-海岸清潔維護計畫」政策，除了針對所轄海岸保安林加強進行廢棄物清運工作，每個季節也會舉辦環境教育活動，宣導保安林的重要性。林管處表示，2618防風林秋季環教活動主軸為「徒步」，9、10月將陸續各有一場大型參與式活動登場，相關訊息屆時會再公告。