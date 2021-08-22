基隆位於台灣東北部，氣候多雨，有雨都之稱，長年受季風大雨及海風侵襲，導致校舍漏水、壁癌情形嚴重，市府為提升防水隔熱能力，向爭取中央補助，並搭配自籌預算，從2019年至2022年投入1億2685萬6760元，為全市44校次44棟校舍進行改善工程。

基隆市林右昌市長上任後，特別非常重視校園環境改善，近3年已向中央爭取4049萬8688元經費，為全市25校次25棟校舍，改善漏水、隔熱情形。教育處提及，2022年將編列8635萬8072元預算，再改善19校次19棟校舍，4年來，共投入1億2685萬6760元，改善漏水問題，為學生建立優質教學環境。

教育處長林祝里表示，中山區中華國小校舍勤學樓屋頂受大雨影響，鋪磚多處隆起，學校進行全面剃除翻新，施作防水隔熱改善及管線整理等工程，解決多處滲水問題，讓空間再次明亮、清新；另外，安樂區武崙國中活動中心屋頂因管線老舊，出現滲水、室內隔熱不良等問題，也藉由這次改善工程，進行全面整修，成功讓校園活動中心屋頂美白大變身。

林祝里說，除加強隔熱效果外，也提高校舍建築物的耐用年限，在設計過程中，學校多次與建築師討論屋頂防水隔熱需求，以熱熔式橡化瀝青防水毯鋪設，在使用屋頂PS板及輕質混凝土，另加上防水材料澆置或以防水塗料、發泡材及PVC加筋防水膜等工法，延長校舍防水層壽命、降低室內溫度。

教育處指出，為加速改善學校教學環境，校舍屋頂及外牆防水隔熱工程進行時，也同步規畫整體校園景觀，2022年市府將於每一行政區擇定一間學校進行示範，逐步翻新全市學校，提供基隆師生清新、友善的學習環境。