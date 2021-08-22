國內疫情趨緩，兒童樂園已經開放，但公園的遊樂設施卻還不能用，家長難以認同。指揮中心指揮官陳時中今天表示，並未禁止公園的遊樂設施不能開放，因此將跟地方政府反映，只要防疫做得好，開放沒問題。

對於是否將雙北從「中高風險區」降為「中度風險區」，陳時中說，要大幅降低疫情警戒，需要考慮到疫苗的供應、國際疫情狀況及是否爆發本土疫情等，雙北現在每天出現的都是零星確診個案，因此將在維持疫情二級警戒下，讓民眾的生活盡量正常。

此外，9月1日中小學開學，但負責營養午餐的團膳業的成員卻還沒打疫苗，他們希望指揮中心安排，讓3000個團膳業的成員可以專案施打疫苗。陳時中表示，將會和教育部協商，看要怎麼處理。

有家長反應，開學後小朋友在吃午餐，學校要求自備隔板，但現在市場上根本買不到怎麼辦？陳時中說，對於學校的規定，家長若有能力可以盡量配合，若辦不到，就由學校幫大家準備來解決問題。