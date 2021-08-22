啟程這次替中華男籃全隊準備的裝備與防疫組合包。(啟程國際運動行銷提供)

陳盈駿、林庭謙、黃聰翰等人所屬經紀公司啟程國際運動行銷，以「Athletes Know」為標語，製作系列周邊商品，包括概念Tee及復古球衣等，並準備防疫隨身包等，在中華男籃隊出征亞洲盃男籃資格賽之前獻上祝福，更找來「舉重女神」郭婞淳親自到場加持與鼓勵全隊。

「Athletes Know」象徵運動員瞭解場上的規則及場下的規矩，明白代表中華隊出征的重要性和責任感，同時也有訓練時付出的努力及汗水，只有自己才知道的含義，期許選手能將這些精神穿戴在身上，在場上毫無保留、全力以赴。

除了應援小物及周邊商品外，啟程國際運動行銷更找來旗下奧運金牌選手郭婞淳為男籃代表隊成員加持。郭婞淳席間除了分享踏上奧運的心路歷程外，同時彼此也互相交流，在面對挑戰時如何保持信心，才能讓心態更強大，去迎接所有壓力和輿論。

郭婞淳也大方拿出金牌和陳盈駿等人分享，將奧運的勝利氣氛帶給男籃代表隊，希望能振奮球員的士氣、鼓舞球員，一起延續奧運的氣勢，在亞洲盃資格賽打出好成績、順利晉級正賽。

郭婞淳提到，在疫情期間訓練、出賽並不容易，尤其籃球是團隊運動，默契和配合非常重要，加上需要飛到客場比賽，對選手來說勢必是非常艱困的挑戰，也不忘提醒球員要保護自己，祝福球員能有超常的發輝。

透過和郭婞淳對談、交流，陳盈駿也受到啟發，「運動員的努力，只有自己最清楚，在擁有知名度前，鮮少有人去瞭解背後的故事，而郭婞淳用無法計數的付出，才能堆疊出現在的成績」，在看到奧運金牌的瞬間，陳盈駿也被鼓舞，希望能在資格賽中幫助中華隊拿下勝利，朝更高的殿堂邁進。