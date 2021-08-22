本月底開打的美國網球公開賽，因為大咖選手接連退出，男網很可能出現全新的冠軍得主。在剩餘的參賽選手中，曾經拿過美網冠軍的僅存3位：球王喬柯維奇（Novak Djokovic）、莫瑞（Andy Murray）、西里奇（Marin Cilic），而且這3人的近況都不佳。

英國爵士莫瑞曾是男網天王之一，他與喬柯維奇都是34歲，但莫瑞受到臀傷困擾已經是半退休狀態，打進決賽的機率微乎其微。莫瑞生涯唯一摘下美網冠軍是在2012年，他在8強戰淘汰西里奇，運氣好避開費德勒（Roger Federer），最後在決賽大戰5盤擊敗好友喬柯維奇，可說是他生涯的代表作之一。

西里奇是克羅埃西亞名將，他2014年拿下美網冠軍，那次他在準決賽直落三淘汰費德勒，意外的是喬柯維奇敗給日本一哥錦織圭，結果就是西里奇與錦織圭爭冠。那是錦織圭生涯唯一打進大滿貫單打決賽的輝煌一仗，西里奇最終以直落三摘下冠軍。

喬柯維奇是現任球王，又是2011年、2015年、2018年的3度美網冠軍，他在8月初的東京奧運灰頭土臉，還連累塞爾維亞的混雙女隊友，失去上半季戰無不勝的氣勢。賭盤仍然最看好喬柯維奇，但只要他落馬，幾乎就篤定本屆會出現新的冠軍。

被看好的冠軍候補有擅長硬地作戰的俄羅斯球王麥維德夫（Daniil Medvedev）、德國名將小祖維瑞夫（Alexander Zverev）、希臘新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、義大利好手貝雷提尼（Matteo Berrettini）。