蘇慧倫出道31年首度入圍金曲歌后，卻鎩羽而歸，典禮結束後，唱片公司同事立刻湧上前安慰她，粉絲也紛絲留言為她感到可惜，她今(22日)在臉書發文表示，自己對於拿獎真的是平常心啦，「其實最奇妙的是昨晚在現場不知道為什麼我心中一直感受到很多愛，覺得很像音樂人之間有形和無形的交流而形成的一種頻率，善意、溫暖和願意付出的⋯當然也知道有很多個你們，在空中傳遞能量給我，love you all。」

蘇慧倫寫下，「昨天真的很開心，也覺得很豐盛，看到許多我尊敬的音樂上的前輩，碰到很多合作過的音樂人，欣賞了陳君豪總監的表演節目，拍了許多合照，熟識或不熟識的⋯，趕著回到座位等待最佳作曲人頒獎，等到了Hush上台領獎⋯和葛大為得獎的時候一樣我都尖叫的太大聲，謝謝相信音樂的同事們把我照顧得好好。」

她為出席典禮節食一天吃兩餐，晚餐戒澱粉，成功瘦身3公斤，凍齡容顏與姣好身材驚豔全場，她也非常開心參與盛會，典禮結束後她也終於好好在家飽餐一頓。