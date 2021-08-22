大陸女星劉濤以《羋月傳》、《瑯琊榜》穩坐演技派代表，她近期不僅陸續推出《大宋宮詞》、《陪你一起長大》、《大決戰》等電視劇，人氣很夯的劉濤也在陸綜《妻子的浪漫旅行5》擔任團長，同時，劉濤還是著名的美魔女代表，她昨（21日）就在網曬健身自拍，劉濤43歲的真實身材曲線被看光。

照片中，劉濤綁起長髮、頭戴鴨舌帽，身穿紫色運動背心和貼身長褲現身健身房，頂著淡妝的劉濤，開心玩自拍，她一下手開心比耶、一下手插腰，大方秀出身材曲線，而劉濤背後的全身鏡也讓她白皙美背全都露，43歲劉濤不僅蠻腰纖細、肌膚白嫩光亮，且劉濤身材零贅肉，畫面相當不科學。

劉濤蠻腰纖細、肌膚白嫩光亮，整體狀態相當不科學。（圖／取材自劉濤微博）

劉濤還幽默發文：「今天健身，聽到一個問題，說你個女孩子天天這麼練，會不會練的陽氣太足了？我回答：會的！是洋氣更足一些」，但卻招來網友留言：「她每次都是臉和外形看著都不胖，但手臂很粗，看她節目就疑惑她到底是胖還是瘦」，對此，劉濤則高EQ強調，健康第一「胖瘦都不是重點」。

其實，劉濤霸氣談自己的身材已不是第一次，她日前為《大宋宮詞》裸上身演沐浴戲時，就遭網毒舌酸她身材太壯、肩膀太寬，而面對種種負評，劉濤則在微博霸氣回應：「我的身材我做主」，並喊話：「也希望所有女生都要在健康的基礎上，實現身材自由！」