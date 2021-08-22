更新內容15:45)

直播》新北＋1境外移入2採陰才解隔離，侯友宜最新說明。

新北市今天新增1例，面對二級警戒恐延長到年底，即使中央宣布微解封，但新北市仍持續有零星個案，市長侯友宜表示，目前新北疫苗接種率僅4成多，除非疫苗覆蓋率達到6成以上，新北才會朝防疫更開放來做，否則目前仍會則取採嚴格的梅花座、隔板來做好共餐。下午三點侯友宜將會有最新防疫說明。

侯友宜強調，不管民眾身份如何，除了有少數因孩子或是老人需要旁人的協助以外，新北可以給予特例，其他的完全遵照嚴格的梅花座、隔板，來做好共餐。主要是新北市整個疫苗的覆蓋率大概只有4成多一點，若要群體免疫，最少要6成以上，等到達成6成以上，新北在整個活動的開放上會朝更開放的過程來做。

侯友宜今天下午在防疫記者會中表示，新北市今天新增1例本土個案，確診案例在新莊，屬於居家隔離陽性，採檢CT值34，傳染力低，匡列的人也採檢也都陰性，新北市疫情控制穩定。

對於中央開放家人可在餐廳同桌共食，侯友宜直接表態「不跟進」，他說，新北市雖然疫情穩定控制，但還是有零星個案，餐廳內用、脫下口罩、共食行為，本來就是高風險病毒傳播很重要的因素，中央若規定家人在餐廳同桌共食不用隔板和梅花座，對於餐廳業者來說，執行起來窒礙難行，新北會以高標準來看待，無法跟進，至於小孩需要餵食，那是特例。

對於台北市柯文哲多次談及實施「疫苗護照」一事，侯友宜表示，全台目前疫苗覆蓋率只有4成多，很多年輕朋友第一劑都還沒打到，根本無法拿到疫苗護照，餐廳內用與很多地方都沒辦法去，如果施行疫苗護照，不但讓年輕人有剝奪感，也是變相懲罰。