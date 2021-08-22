米凱莉作品名為「我等到花兒也謝了」之一「等待」。（米凱莉提供）

米凱莉透過作品鼓勵大家等待新生命的到來。（米凱莉提供）

這幅未展出的作品亦跟防疫有關。（米凱莉提供）

米凱莉透過作品鼓勵大家等待新生命的到來。（米凱莉提供）

受疫情影響，明星藝術家米凱莉近來暫緩拍戲工作，居家防疫期間除了陪伴兒子學習，亦勤於繪畫創作，她近來受邀參加8月20日至29日止，於國立國父紀念館文華軒展廳舉辦的「藝振人心，大愛傳情」藝術展。

這項展出集結台灣各領域菁英的防疫藝術創作，向站在第一線的抗疫英雄們致上崇高敬意，希望從演藝界、藝文界開始的藝術創作帶給大家更多的正能量，大家團結一心共同防疫，守護台灣每一個人。

米凱莉以複合媒材創作的作品名為「我等到花兒也謝了」之一「等待」。此次作品敘述全球疫情突然的到來，讓所有的人都措手不及，甚至束手無策。為了躲避疫情，只能夠待在家裡望著窗外，等待著疫情趕快過去，從花開，等到了花落，從毛毛蟲變成蛹，等著蛹幻化成蝴蝶。

她分享「相信當蝴蝶破繭而出時，我們將會迎來久違的幸福、平安、健康、自由，也藉由這幅作品向戰鬥在防疫第一線的醫護人員及所有防疫工作者致敬」。她並呼籲，疫情肆虐期間，為了家人為了自己，一定要做好自我防疫，也殷切希望疫情趕快散去，每個人都回到正常生活。

此次受邀對象還包括其它明星藝術家司馬三三、程秀瑛、張瑞竹、胡翡翠、鄧美芳、樓曼莉以及書畫家陳綉美、陳玉珠等，成為最美麗的創作隊伍。