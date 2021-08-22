中華男籃明天將搭乘華航專機飛往關島。(啟程國際運動行銷提供)

26日開打的中華隊與關島之戰攸關亞洲盃晉級資格，男籃中華隊隊長陳盈駿今天喊出「一心」的口號，並與中華籃協官方贊助商Nike Taiwan一同為各位選手準備此次亞洲盃資格賽選手專屬的「Unite as ONE一心」的客製化上衣，期盼能夠在征戰前，凝聚團隊的信念及士氣，克服疫情帶來的困境和挑戰，彼此團結一心，迎接資格賽的關鍵戰役。

明天將搭乘華航專機前往關島參加亞洲盃男籃資格賽的「台灣隊長」陳盈駿表示，「此次的賽事將遇上強勁的對手，且集訓時間不長，面臨沒有退路的狀況，大家共同接受挑戰，必須相信彼此、依賴彼此，團結一心才能努力搶下勝利。」

陳盈駿也感性向教練及全體團隊表達謝意，特別是已成家的成員，為中華隊所做出的犧牲和奉獻。最後也不忘感謝Nike長期給予選手的支持，在物質層面以外，精神層面也提供強力的後援，對團隊的凝聚力有很大的幫助。

近期選擇返台發展的胡瓏貿則提到，身為球員很明白亞洲盃的重要性，此次外卡賽剛好有機會，很榮幸能為中華隊效力，希望能帶著滿滿的能量幫助球隊，爭取晉級的門票。談到此次「一心」的標語，胡瓏貿直呼感動，因為不管上場的是誰，15個人一條心，在同一條船上互相扶持，而且彼此共同目標一致，一心只有一念，那就是贏球！

而林庭謙身為此次中華隊年紀最輕的球員，帶著既興奮又期待的心情，即將迎接生涯首次成人級國際賽，林庭謙說：「雖然集訓期間較短，但在有限的時間裡，團隊已經盡力做最充分的準備，接下來就希望能發揮水準，並如同此次的口號團結『一心』，努力贏下比賽。」