年近百歲的影壇常青樹常楓。（台北電影節提供）

月亮歌手李珮菁不間斷復健。（台北電影節提供）

名導蔡明亮將連續3年與北影的觀眾相見歡！他應影后楊貴媚之邀所創作的短片《月亮 樹》將在台北電影節舉行世界首映，該片透過鏡頭凝視「月亮歌手」李珮菁與長青樹影帝常楓，獨特的影像美學與人文關懷，是影迷不容錯過的大師新作。而蔡明亮也將親自出席放映與觀眾交流，「即使是短片，我照樣要慎重其事的參加電影節」。

蔡明亮和台北電影節淵源深厚，影展首屆舉辦時，他便以《洞》獲得商業類年度評審團大獎，之後再以《不散》、《天邊一朵雲》連續2年獲得最佳劇情長片，《黑眼圈》更勇奪百萬首獎；2015年與2019年，他分別以《無無眠》和《你的臉》拿下最佳導演，去年更有《日子》擔任閉幕片、《不散（4K修復版）》結合「電影記憶的即興創作」演出在北影登場。蔡明亮近年作品不限於劇情長片，他表示「我從來沒有停止過發展自己的電影，我反而覺得我還蠻年輕的。」

《月亮 樹》以資深藝人李珮菁與常楓為拍攝對象，呈現他們在褪去舞台光環後回到生活本身的日常；李珮菁以一曲〈我愛月亮〉走紅而有「月亮歌手」的稱號，卻因一場脊椎手術失敗而癱瘓了40年；蔡明亮表示，他當年初到台灣時，就相當喜歡李珮菁在舞台上的爆發力與創造力，也惋惜她的演藝事業因意外而停擺，蔡明亮敬佩於李珮菁從不放棄回到舞台的堅強信念，於是透過鏡頭拍攝她不間斷復健的堅毅身影。

蔡明亮本次亦首度與影壇長青樹常楓合作，即將滿百歲的常楓，演藝生涯超過半世紀，是蔡明亮導演非常景仰的影壇前輩，「他幾乎將一生奉獻給演藝世界，一路走來，已成為時代的典範。」蔡明亮形容，常楓就像一棵樹，「越老越漂亮、越瀟灑」，於是在這部短片中拍攝他走路的樣子。

該片是由桂田文化藝術基金會出品，基金會執行長、影后楊貴媚力邀多年合作夥伴蔡明亮拍攝這部公益短片，除了關懷台灣資深藝人之外，也期望推動與培育藝術文化創作。楊貴媚特別感謝蔡明亮導演接受邀請，成為領頭羊創作影片，更形容觀賞這部影片的感動難以用言語和文字完全表達，「蔡明亮導演的創作，就是這麼獨特的生命力。」

第23屆台北電影節將於9月23日至10月9日在信義威秀影城、京站威秀影城、光點華山電影館展開，各項活動則將視疫情變化，進行滾動式調整，詳情請洽台北電影節官網。