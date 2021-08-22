高端明開打「爽約率」恐增加？ 陳時中：若真的很多就再開放預約

有臨床醫師統計，目前國內疫苗預約接種最後卻沒來的爽約率，AZ大約有8%，但莫德納則不到2%，對於高端可能會有多少？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，不分品牌來看「爽約率」約均在5%，對於高端可能會有多少？他回應，「要等打完就會知道」。

國產高端疫苗即將在明天8月23日開打，指揮中心也二度加開預約，8月16日下午2時之後新登記或加選意願登記為高端疫苗者，可在明上午10時至後天8月24日傍晚6時預約8月27日至29日施打。

全台疫苗接種第六輪明天開打，由國產高端疫苗上場，若爽約率高，疫苗該怎麼處置？陳時中表示，「我們也有把爽約率估算進去」，如果真的爽約人數多，指揮中心會再開放民眾預約接種。

有協助施打疫苗的醫師指出，AZ疫苗爽約率大概是8%，莫德納疫苗爽約率不到2%，指揮中心如何評估高端疫苗爽約率？陳時中表示，各廠牌疫苗爽約率平均5%，沒有廠牌上差異；至於高端疫苗爽約率有多少，「等打完再來看」。

至於高端疫苗是單劑型包裝，一劑只能打一人，是否表示民眾就無法候補殘劑？對此，陳時中表示，「打殘劑不是目標」，合約上一開始供應的200萬劑屬於單劑型，後面供應的才屬於多劑型。

對於發生有些民眾打不到第二劑疫苗，就自行買機票，去醫院謊稱說要急著出國打疫苗，打完後再退錢，指揮中心是否掌握「假出國真打疫苗」?

陳時中回覆表示，第二劑疫苗一定可以打得到，只是接種時間會晚一點，呼籲民眾毋需大費周章，「騙人不好」。