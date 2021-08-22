塔利班奪權後，如今掌握阿富汗境內尚未開採、價值1兆美元的豐富礦藏，包括能用來推動世界過渡到再生能源的部份礦物，而中國似乎已經準備好與塔利班合作，欲從中分杯羹。

法新社報導，塔利班自20年前下台後，本月重新掌權，主要援助者紛紛停止對阿富汗提供支持，塔利班已陷入財務困境。

無止境的戰爭和貧弱的基礎建設，讓阿富汗遲遲未能取得可望改善國家經濟命運的金屬。

根據美國地質調查所（USGS）今年1月公布的報告，這些礦藏包括鋁土礦、銅、鐵礦、鋰和稀土。

製造電纜所需的銅今年成為熱門商品，價格飆漲到每公噸逾1萬美元，而鋰是製造電動車電池、太陽能面板和風力發電廠的重要元素。

根據國際能源總署（IEA）說法，到了2040年，全球對鋰的需求預料將成長逾40倍。而「稀有金屬戰爭」（The Rare Metals War）一書作者皮特龍（Guillaume Pitron）指出，阿富汗「坐擁至今仍未開採的巨大鋰礦藏」；此外，阿富汗也擁有用於清潔能源產業的稀土：釹、鐠和鏑。

美國地質研究所指出，阿富汗未開採的礦藏估計價值1兆美元，不過阿富汗官員曾表示國內礦藏價值高達3 兆美元。

雖然塔利班奪權可能會讓外國投資者卻步，不過中國似乎樂意與塔利班打交道。

塔利班進入首都喀布爾後，身為全球第二大經濟體的中國表示已經準備好與阿富汗維持「友好合作」的關係。

華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）資深研究員何瑞安（Ryan Hass）在部落格中寫道，雖然中國領導人對於塔利班掌權一事「不感興趣」，但中國「不會讓道德原則擋了實用主義的路」。

何瑞安寫道：「北京當局在小銅礦（Mes Aynak）的重大投資缺乏進展，說明了它（中國）願意為了追求投資回報而保持耐心。」小銅礦地處阿富汗洛迦省（Logar）貧瘠區域，位於喀布爾東南方40公里處。

法國專家皮特龍表示：「中國人不以民主原則進行商業交易。」（譯者：李佩珊/核稿：楊昭彥）1100822