【愛傳媒朱亞君專欄】老爺爺包了尿布卻再也走不出家門、怕爸爸亂跑危險就把他綁在床上，為了討愛，阿嬤要求插入鼻胃管。

只有呼吸的照護，不是真正的照護：中年子女必讀！

《「這樣安排是為你好！」──照顧父母的25個盲點》陳乃菁醫師／副教授（高雄長庚神經內科系主治醫師、前智能與老化中心主任）

你、我無法想像的老後狀況，震撼、揪心，正每分每秒發生。

中年子女必讀，你即將或正在面對的狀況，照顧年邁父母，你是否也容易犯下下列盲點？

外籍看護要睡覺，只好讓媽媽吃安眠藥？一年只回家兩次的弟弟對姊姊說：「媽媽被你照顧，好像變瘦了？」爸老了，什麼都做不好，所以什麼都不要讓他做？用藥當然是照顧父母的第一選擇？子女無法照顧父母，當然就請外籍看護？住院的奶奶想下床走一下，當然要禁止她：「不行」、「很危險」？

當我們對年老的父母說：「這樣的安排都是為你好！」

但，我們與父母討論了嗎？我們了解父母的想法與感受嗎？因為，「尊重」與「將心比心」才是最好的照護。

高雄長庚神經內科系主治醫師、前智能與老化中心主任陳乃菁醫師，對於照顧父母，除了提出相互尊重與良好溝通的想法外，她認為「自理與自立生活」更該是台灣年邁父母與中年子女都需要學習的一門新功課。

台灣社會普遍重視孝道，中年子女也容易因為孝順，而以年齡來限制父母能做的事，又或對年邁父母過度保護，但當剝奪了父母的自理能力，在中風、生病後因過度保護而失能、臥床。

雖然父母壽命極長，但那卻不是一個人該有的生命品質。如何如同北歐長者獨立自主，往生前臥床僅數週，乃菁醫師期待所有人可以一起為有自主的老年而努力。

只有呼吸的照護，不是真正的照護啊。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

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