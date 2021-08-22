「為了存更多錢，26歲那年我買房」。近日一名男網友表示，大學畢業後，在台北找了月薪4萬6000元的工作，加上投入股市投資，4年存了110萬元，並在台中買了一間545萬3房的中古屋，買房後的每一個月可多存5000至10000元，並鼓勵網友「我相信每個人都可以」。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，畢業後第一份工作在台北，月薪4萬6000元，年薪含年終大約為67萬，扣除每個月房租、保險及娛樂費用，會再另外撥1萬5000元至20000元至另一個帳戶存起來，同時也投入股市投資，90%資金買兆豐金作為儲蓄，10%做短期娛樂用，工作4年下來存了110萬左右。

原PO透露，自己物慾不高，鮮少買昂貴的衣服、鞋子及配件，更不會常出國，他習慣將這些支出省下來後，買好一點的家電或儲蓄。在台北工作的第3年，他有了購屋的打算，並開始投入買房研究，但台北市動輒1坪60萬至80萬；新北市三重、新莊、中永和等地區，1坪也要40多萬，淡水或三峽才能勉強看到一坪30字頭的房子。

原PO幾經考量過後，於去年10月轉職至台中，找了一份月薪5萬6000元，年薪含年終可達80萬，並在台中買了1間開價598萬30年的房子，他賞屋當天便向仲介斡旋談價，最終以545萬成交，因房貸有申請5年寬限期的關係，因此5年內每個月僅須繳納利息4000多元，可多存5000至10000元，「這跟在外租房相比，便宜非常多」。

原PO開心地說，「現在的生活我很滿意」，不論要去台北找朋友、看展覽等，只要搭乘高鐵一個小時就能抵達，買房後有屬於自己的空間，還能存更多的錢，希望能用接下來5年的時間，再存一筆錢，賣掉現在的房子，再買一間3房新成屋。最後他也鼓勵網友，自己是普通家庭出身，沒有富爸爸，僅靠著一般人賺到的薪水，仍可買得起房，「相信每個人都可以」。

勵志故事曝光，不少網友加入討論，「給你一個鼓勵，靠自己能力規劃買房，真的很了不起」、「這樣買房真的好勇敢」、「用時間換空間，不錯啊，恭喜」、「有踏出行動真的很棒」。