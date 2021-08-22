海巡署日前查獲一艘漁船違法走私154隻貓，由於貓科動物也有可能傳染狂犬病等，昨(21)日下午農委會防檢局已依《動物傳染病防治條例》執行人道處理，農委會今(22)日召開記者會表示，主委陳吉仲表示，基於狂犬病等疾病伴隨走私動物進來，防檢局才在理性與專業判斷下執行安樂死，「各界的聲音我們都有聽到，我做的決定我負責。但希望對防檢疫人員的批評到此為止。」

針對許多動保與愛貓人士不滿154隻走私貓遭安樂死，農委會今日召開「為防範境外疫病入侵，針對走私沒入動物之處理事宜議題」記者會說明。

陳吉仲表示，陳吉仲指出，全台飼養犬有150萬隻，飼養貓70萬隻，然而犬貓在內的溫血動物都有傳播狂犬病的風險，其中狂犬病為人畜共通傳染病，人類感染後死亡率百分之百，這次防檢局依法行政讓許多動物人士、飼主、爭取動物福利者非常難受，所有執行過程都已經結束，身為動植物防疫指揮官的角色我也必須要這樣做，外界的意見反映我都有收到，但希望質疑的聲音不要再對基層造成困擾。

陳吉仲強調，這批走私貓來自對岸，但是台灣並非狂犬病疫區，如果沒有第一時間基於防檢疫做銷毀，不只對飼養的動物，包含野生動物生存環境以及經濟，動物背後的產業價值都會造成很大的衝擊。