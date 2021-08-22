教育部閱讀磐石獎是國內推動閱讀工作的最高榮譽，日前公布獲獎名單，苗栗縣共有三義建中國小、頭份市立圖書館等5個單位及個人獲獎，其中頭份市圖書館長呂瑞梅及同仁全力推動全民閱讀，獲得閱讀推手團體獎，肯定頭份市圖推動全齡閱讀的努力。
教育部日前公布今年閱讀磐石獎績優學校、團體及個人得獎名單，苗栗縣三義鄉建中國小獲「閱讀磐石學校獎」、頭份市立圖書館及苗栗市立圖書館獲「閱讀推手團體獎」，烏眉國中主任卓秋碧、公館國中老師呂佳玲獲「閱讀推手個人獎」等殊榮。
其中，三義鄉建中國小以「三叉悅讀河．建中新閱章」翻轉阿公、阿婆的角色協助推動閱讀，讓學生從「享閱、深耕、素養展能」短中長期目標的蛻變歷程中，實踐學生「River五力」學習成果，讓孩子在悅讀河中找到希望！
頭份市立圖書館以「全民閱讀，全齡悅讀」為主軸，在面積不大且藏書空間有限的現況下，持續擴充軟、硬體設備，多方面充實館藏資源，並積極爭取經費，針對全齡民眾需求，辦理適齡、適性的各項閱讀推廣活動。
苗栗市立圖書館則走「共享、溫馨~家的書房」方向，以舒適化、數位化、輕鬆化、自由化及分眾化的溫馨空間，來強化讀者學習探索的能力和可能性。
公館國中呂佳玲老師則以「英閱英悅」為方案，帶領學生進行數位跨域閱讀，邀請了沙發客來上課，讓學生「跨域素讀」閱讀文本從紙本到數位，更跨域國界，結合國際教育。烏眉國中主任卓秋碧則以「閱讀翻轉．展翅飛翔」，讓偏鄉的孩子走出書本、走入生命，讓閱讀轉化成為孩子們展翅飛翔的力量。
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