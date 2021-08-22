頭份市立圖書館在館長呂瑞梅及全體同仁的努力下獲得教育部閱讀磐石獎。（頭份市立圖書館提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市立圖書館推動全齡閱讀獲得教育部閱讀磐石獎。（頭份市立圖書館提供／謝明俊苗栗傳真）

公館國中圖書館強調擴展學生國際觀。（謝明俊攝）

公館國中老師呂玲獲得教育部閱讀磐石獎。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

三義建中國小獲得教育部閱讀磐石獎。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

教育部閱讀磐石獎是國內推動閱讀工作的最高榮譽，日前公布獲獎名單，苗栗縣共有三義建中國小、頭份市立圖書館等5個單位及個人獲獎，其中頭份市圖書館長呂瑞梅及同仁全力推動全民閱讀，獲得閱讀推手團體獎，肯定頭份市圖推動全齡閱讀的努力。

教育部日前公布今年閱讀磐石獎績優學校、團體及個人得獎名單，苗栗縣三義鄉建中國小獲「閱讀磐石學校獎」、頭份市立圖書館及苗栗市立圖書館獲「閱讀推手團體獎」，烏眉國中主任卓秋碧、公館國中老師呂佳玲獲「閱讀推手個人獎」等殊榮。

其中，三義鄉建中國小以「三叉悅讀河．建中新閱章」翻轉阿公、阿婆的角色協助推動閱讀，讓學生從「享閱、深耕、素養展能」短中長期目標的蛻變歷程中，實踐學生「River五力」學習成果，讓孩子在悅讀河中找到希望！

頭份市立圖書館以「全民閱讀，全齡悅讀」為主軸，在面積不大且藏書空間有限的現況下，持續擴充軟、硬體設備，多方面充實館藏資源，並積極爭取經費，針對全齡民眾需求，辦理適齡、適性的各項閱讀推廣活動。

苗栗市立圖書館則走「共享、溫馨~家的書房」方向，以舒適化、數位化、輕鬆化、自由化及分眾化的溫馨空間，來強化讀者學習探索的能力和可能性。

公館國中呂佳玲老師則以「英閱英悅」為方案，帶領學生進行數位跨域閱讀，邀請了沙發客來上課，讓學生「跨域素讀」閱讀文本從紙本到數位，更跨域國界，結合國際教育。烏眉國中主任卓秋碧則以「閱讀翻轉．展翅飛翔」，讓偏鄉的孩子走出書本、走入生命，讓閱讀轉化成為孩子們展翅飛翔的力量。