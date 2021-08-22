拜《俗女養成記2》所賜，菁寮老街上的「金德興中藥行」成了遊客打卡熱點。（張毓翎攝）

電視劇《斯卡羅》最近在台熱播，讓其中的拍攝場景台南鹽水岸內糖廠影視基地詢問度大增。（台南市政府文化局提供／張毓翎台南傳真）

鹽水區公所日前安排文化導覽志工團造訪後壁區菁寮老街，並與後壁區公所洽談如何結合2地資源共推小旅行。（鹽水區公所提供／張毓翎台南傳真）

電視劇《斯卡羅》、《俗女養成記2》最近在台熱播，讓其中的拍攝場景台南鹽水岸內糖廠影視基地、後壁菁寮老街詢問度大增，2地公所趁勢規畫共推小旅行遊程，附近商家對此樂見其成，相信若能串連更多景點，一定可為當地廣拓觀光客源。

後壁與鹽水毗鄰，2019年皆被遴選為「經典小鎮」，近期在電視劇加持下，吸引許多人來打聽裡面的拍攝場景。後壁區長黃炳元說，拜《俗女養成記2》所賜，菁寮老街上的「金德興中藥行」成了遊客打卡熱點，加上老街原有「無米樂」崑濱伯的家、稻稻來、茄芷工坊、俗女村及和興冰果部等景點，再造觀光熱潮。

後壁菁寮老街「富貴食堂」店長朱榮華說，夏季炎熱，菁寮老街屬於觀光淡季，好在疫情趨緩下，又搭上這波追劇熱潮，近日遊客逐漸回升，尤其午後3、4點人潮更是絡繹不絕。

鹽水區公所日前安排文化導覽志工團造訪後壁區菁寮老街，並與後壁區公所洽談如何結合2地資源共推小旅行。朱榮華欣慰地說，以往只能串聯3月白河木棉花季、5月後壁蘭花展的遊程，如果可結合鹽水岸內糖廠影視基地這大型的旅遊點，一年四季都能發展出共享經濟，一起做觀光。

鹽水區長陳文琪表示，南市府文化局正規畫《斯卡羅》文化小旅行，區公所也計畫將過去的「一港四巷」文化導覽，結合岸內糖廠影視基地，再加上附近的鹽水火車站、倉庫樹屋，讓遊客在追劇的同時，也能深入旅遊鹽水。

陳文琪說，將會與後壁公所盡快規畫小旅行遊程，推廣2地觀光產業，進而帶動地方產業發展。