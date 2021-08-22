北市士林區某大學女生，去年9月間與男同學到酒吧暢飲，凌晨跟著李、鄭姓2男前往租屋處，3人輪流發生性關係，過程中，男同學拍攝影片留念，事後還傳給班上同學炫耀，女大生聽聞後非常羞愧，憤而提告妨害秘密、乘機性交罪，檢察官依同學轉述影片，女大生並無抗拒或失去意識，但因女大生不同意拍攝，檢察官依妨害秘密罪起訴2人，乘機性交部分經高檢署駁回，確定不起訴。

女大生去年9月與李姓、鄭姓前往大東路一間酒吧，酒酣耳熱之際，李男提議到租屋處休憩，並與鄭男一同搭車，3人進入房間後隨即發生性行為，女大生情正濃時說「我是小母狗、性奴⋯⋯」等挑逗的言語，3人睡到天亮才各自離去。

過程中，李、鄭拿起手機，將3人性愛過程錄影，其中李男與女大生則由鄭男拍攝，鄭則由李男拍攝，最長一段15秒，2男互傳影片留念，並以此告訴同學當作炫耀，並稱女大生「很會叫」，當事女大生自己卻完全不知情，被當成笑話流傳，2個月後，女大生因故與同學口角，遭對方辱罵，甚至以影片內容戲謔她。

女大生憤而提告性侵，包括影片也控告2人乘著她喝醉，與她發生性關係，並非他所自願，但因影片已遭到刪除，檢察官傳喚同學說明，證稱影片中有歡愉的對話，並沒有因酒醉癱軟躺在床上的情形，因而認定並沒有酒醉到喪失意識的情況，但因影片未經女大生同意拍攝，且有散布情形，依妨害秘密罪起訴。