「戲劇一哥」黃少祺的老婆小蓁7月中帶2個兒子赴美，近日返台後，為配合防疫政策住進防疫旅館隔離15天，但妻兒過去一星期以來在防疫旅館的隔離生活處處受氣、備受委屈，一向好脾氣、修養極好的黃少祺在電話、LINE群組、寫e-mail各種管道、數度溝通都得不到回應後，22日上午罕見動怒在臉書PO文，甚至寫出防疫旅館的名稱「香樹花園酒店Saura Hotel」。他受訪時表示，「我不是奧客，是你們服務態度太差！我只是希望妻兒得到應有的最基本正常服務，也不希望其他住宿房客被同樣不禮貌對待！」他坦言老婆已經氣到肚子痛，正在趕拍《天之驕女》的他則是氣得手抖，必須調氣才能好好拍戲背台詞。

在黃少祺怒po文、自稱飯店員工的人回文開嗆6小時後，「香樹花園酒店」總管理處總監終於親自回文：「黃先生、黃太太您好：首先，感謝您選擇下榻香樹花園酒店。本次事件造成您及大眾的觀感不佳，深感抱歉。我們將立即著手改善現場的人力服務問題。希望您能再次給予支持與鼓勵！對於同仁情緒性的發言，飯店也將進行內部檢討及懲處。飯店在此誠摯的至上十二萬分的歉意，並責無旁貸的承擔起一切的改善。敬祝 日安」。黃少祺則謝謝對方願意深入了解整個來龍去脈，也謝謝他的明理。

黃少祺在貼文中表示，「我從來不在我的臉書或IG上發抱怨文，但有些事實在我試圖聯絡你們主管溝通反應未果後，我只好PO這篇文了」。他說，一位母親帶著兩位小孩入住防疫旅館期間15天，還要擔心孩子調時差的問題，每天早上六點多兒子們都會餓到受不了，而因為防疫旅館標榜24小時櫃檯服務，「所以我點了外送，每次外送已交到櫃台了，但常常等到的卻是遲到很久的食物，涼掉的咖啡，我只能提早點便利商店的麵包牛奶，讓孩子們不會餓到。」

此外，他也心疼妻小快渴死了還要不到瓶裝水喝，前一天請櫃台幫送瓶裝水，卻到了隔一天上午10點多水才送來，「垃圾袋、瓶裝水、換被單，或牙膏、牙刷補充品交代櫃台了，但有些物資卻要等半天甚至就這樣沒消沒息也不回報。我知道防疫期間大家都很辛苦，但辛苦的房客們也不願意這樣像被關起來一般，如果能，我們寧可自己動手自己去買自己去拿外送的東西，那麼旅館櫃台服務人員是不是要貼心加強服務房客們的需求？更何況我們是花了10萬多元台幣住進你們這間所謂的四星級飯店。」

「最後最卑微的請求，當客人打電話詢問你們櫃檯人員，終於終於接通電話了，請你們不要用不耐煩的口氣對待房客，因為這是非常不禮貌的，而且房客的態度並沒有不好，只是跟你們說我們的外送食物到了能麻煩你們拿上來嗎？然後只聽見櫃檯人員不耐煩，甚至說我現在很忙，我走不開之類等等的推卸责任的詞語，試問如果你是房客你會開心嗎。」

黃少祺發文後，該旅館員工留言，「黃少祺先生你好，我就是一早剛到櫃台接起電話就被您老婆咆哮的員工，因為我們是防疫酒店，為減少與旅客的接觸，本身就有規定送物品的時間，不是隨時說上樓就能送上樓，這點在訂房前有告知，我們也都會不斷的提醒客人，不是只有您太太1個人跋山涉水的回到台灣，也不是只有您太太1位帶著孩子，每1間每1位客人都相當辛苦，請不要一開場就把自己講得這麼委屈的情緒勒索，平常時間如果人力足夠，我們也是拚了命的在規定外的時間幫客人送物品，今天早上沒能第一時間接電話，是因為同仁全副武裝的在地下室接待正要入住的防疫旅客。跟您報告一下，外送到館店的時間是7：15，我在櫃台接到電話的時間是7：25。身為1位公眾人物，謝謝您這麼隨意的公審我的工作場合。我沒有做好應對，讓您老婆不舒服，是我個人的問題，我和您和您的老婆道歉」。

小蓁則針對旅館員工指控回應，「第一，請不要用咆哮來說，飯店服務品質是服務房客優先，飯店24小時櫃台服務，何來有規定送物品的時間？我們都被關在房裡，怎麼會和你們有接觸？昨天有打去櫃台電話提醒瓶裝水沒了，麻煩再補物資，後來沒再接到你們回報，一直到今天早上10點多才收到，還有今天早上外送早餐6：55分就送到櫃台了，我等到7：20分打去詢問為何還沒送上來，到底怎麼回事？並沒有咆哮喔～換作是你，你不會詢問嗎？我只聽到你們的語氣是不耐煩的回應，這是服務該有的態度嗎？」黃少祺也怒回：「這就是貴飯店的服務水準，咆哮沒有的事情，你們的服務態度不好是事實，我發的文章字字句句哪裡在情緒勒索。貴飯店真的讓人領教了，雖然我是公眾人物，但也不能夠平白忍受沒有必要的委屈。」他說老婆小蓁是脾氣非常好的人，怎麼可能對服務人員咆哮。

豈料，該員工還繼續留言：「請問訂房前防疫旅館有給送物品的須知規範有看清楚嗎？ 一直在做一些額外的要求自己清楚嗎？」並稱「您是公眾人物，擁有大量支持者，我是怎麼有理由也說不清的，我不會再做任何回應，如果您老婆小孩沒有其他飯店可以轉送，我仍然會繼續盡我所能的服務他，我也不會再做任何回應了，謝謝指教」，令大批網友看了瞠目結舌，質疑她是否就代表整間飯店立場、「服務態度不佳跟人家是公眾人物有什麼關係？」、「公眾人物就不能維護自己老婆小孩的權益嗎？」、「對公眾人物都如此，對一般客人應該更狂妄」，也覺得該女的回應語氣帶有威脅、趕客人走的意思，還有人提醒黃少祺「好可怕的飯店，員工威脅客人的口氣，感覺會被加料」。黃少祺也生氣說，如果知道怎麼轉到其他防疫旅館，他們也想要馬上轉出去免得之後的一個星期繼續受氣。

此外，對於有網友留言酸「不要去美國不是就沒事？疫情關係真的大家都很忙，也要考慮到辛苦工作人員！不是說你花10幾萬就老大」！黃少祺也嚴正回應：「我從沒說我花了錢住進旅館就是老大，請你別亂扣帽子，也別亂帶風向，你了解事實你是當事人嗎？當然是基層人員態度不佳，我才會陳述事實，再者，非必要我也不想讓家人離開台灣，當然是因為有重要事情處理才去美國一趟，請注意你的措辭，我會請法務蒐證，網路並非法外之地，請自重」。