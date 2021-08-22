高雄154隻走私名種貓遭安樂死，引發動保團體憤怒，新北市長侯友宜22日表示，走私行為就是違法，尤其走私動物造成無辜動物傷害更應該該譴責並給予重罰，但侯友宜也表示，對於走私過來的無辜動物生命，應該以人道精神看待。