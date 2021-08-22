154隻走私貓遭撲殺 侯友宜：應以人道精神看待無辜生命 15:382021/08/22 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 154隻走私貓遭撲殺 侯友宜：以人道精神看待無辜生命。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄154隻走私名種貓遭安樂死，引發動保團體憤怒，新北市長侯友宜22日表示，走私行為就是違法，尤其走私動物造成無辜動物傷害更應該該譴責並給予重罰，但侯友宜也表示，對於走私過來的無辜動物生命，應該以人道精神看待。 154隻品種貓被安樂死 鄉民女神咒：走私者病痛纏身一輩子 154隻走私貓遭安樂死 江啟臣批政府處理方式僵硬 #無辜 #動物 #走私 #人道精神 #15 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人感染後死亡率100％ 陳吉仲揭154隻走私貓必須死原因 09:142021/08/22 生活 154隻走私喵星人遭撲殺 蘇揆表痛心將檢討更符合人道做法 11:062021/08/22 政治 154隻走私貓安樂死 江啟臣批政府不是看風向修法 10:432021/08/22 政治 走私貓遭安樂死 立委建議：政府主導民間募資設置安養機構照料 12:422021/08/22 政治 走私貓遭安樂死 蔣萬安喊修法兼顧法治人道 12:512021/08/22 政治 154隻走私貓之死 葉毓蘭：終於驚醒蔡英文 12:172021/08/22 政治 154隻走私貓遭安樂死 趙少康痛心喊：請蔡英文「想想蔡想想」 10:472021/08/22 政治 杜絕走私刑罰加嚴 陳吉仲：無照販售寵物直接罰300萬 16:142021/08/22 生活 曾稱想踹貓、辦打鴿子大賽 柯文哲挨轟裝暖男 11:552021/08/22 政治 新北辦動物祈福法會 動保人士譴責殺貓傷害國人情感 16:512021/08/22 生活 154隻貓鬼月遭撲殺 民俗專家：下令者恐運勢受損 16:302021/08/22 生活 生活熱門新聞 台積男寵妻無極限 日睡3hr北竹通勤 網看傻 - 生活 年薪60萬 科技業男無力喊「失去熱忱」：每天等下班 - 生活 比印度神童準！她30年前預知夢「15中13」 1災難恐於近日發生 - 生活 好市多神級料理1公斤289元 網暴動讚CP超高：隨便煎都像高級西餐 - 生活 雷雨彈開轟 強對流來襲 3縣市大雨特報 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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