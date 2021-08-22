前民進黨立委郭正亮日前提出「美國衰落」說法，並指出背後原因是「戰略收縮」和「財政困難」。郭正亮直言，「台灣有很多人很天真」，認為美軍自阿富汗撤出就會移到亞洲來。但他認為，這些人一定都先歸建到美國本部，然後再做調配，會不會到亞洲？「坦白講我都打個問號！」

郭正亮日前在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中表示，美國今年軍費仍維持7千多億美元，但扣除通貨膨脹，實質減少0.16％，所以現在講的西太平洋海軍布局根本做不到，因為沒有錢。

他披露，美國海軍的「總艦數」已經開始落後中國大陸，落後程度愈來愈嚴重，美國也知道；並且也知道第一島鏈因為有東風導彈制約，所以航母也不方便闖進去，所以一定要用作戰艦做一些分散布局作戰，可是艦數不夠。2016年到2020年，中國製造艦艇「總噸數」是60萬噸，大概是美國的一倍，這就是錢的問題。中國有很多成本比美國低很多。

郭正亮直言，台灣有很多人很天真，認為美軍自阿富汗撤出就會移到亞洲來，但美國一定是這些人都先歸建到美國本部，然後再做調配，會不會到亞洲？「坦白講我都打個問號，因為你要放哪裡？」美國現在還從沖繩第一島鏈要慢慢撤軍到關島，這個主要就是怕風險，「他就認為沖繩日本人自己要去補，怎麼是我補呢？」日本人也沒辦法，所以可能就要作補充，不然美軍就是要離開了。

「我會提出那個論調是有原因的」，郭正亮分析，因為美國一年總預算大概就是3兆美元左右，軍費7千億（美元），通貨膨脹結果就是實質減少，社會福利支出至少7千億（美元），不能動。美債如果到30兆，請問一年要付多少利息？一年1％就是3千億的利息，所以錢就是愈來愈緊，這就是現實因素。

另外，郭正亮補充，美國這次「基建」，用在蓋道路橋樑碼頭，也大概只有6千億美元，說可以創造就業。這6千億真的可以蓋出來的東西，可能只有中國大陸的三分之一，這是成本問題。但能不能每年都編6千億？做不到，所以這就是麻煩的地方。

至於阿富汗的問題，郭正亮認為，塔利班就是想轉型成2.0，把阿富汗建設起來，阿富汗實在是太窮太亂很久了，如果從蘇聯算起是1979年，到現在40幾年都在戰亂之中，再怎樣也要有和平發展時期吧！誰最可能提供經濟資源？基礎建設中國大陸就是最強項。