近日一則大陸企業主管劉智勇獲封非洲「名譽酋長」消息引起了不少大陸網友關注。根據中新網報導，今年6月劉智勇在奈及利亞拉各斯州榮獲Ibasa／Ijegun EGBA地區「名譽酋長」稱號，當地土皇、民眾為其舉行加冕儀式，將象徵權利的酋長手杖和「名譽酋長」證書交到劉智勇手上，以表彰中集宏圖奈及利亞球罐專案團隊為當地經濟發展做出的貢獻。

實際上，早在2018年11月，劉智勇也曾獲得奈及利亞三角洲州Ethiope West地區的「名譽酋長」稱號。

劉智勇是總部在深圳的中集集團旗下荊門宏圖特種飛行器製造公司的奈及利亞LPG（液化石油氣）球罐專案部經理。自去年9月以來，劉智勇一直帶領中集宏圖的團隊，在奈及利亞經濟首都拉各斯，為當地建設包含兩個超過5000立方公尺的LPG球罐場站，為當地民眾提供急需的能源裝備。

據了解，外國人在奈及利亞獲封的酋長稱號大多是名譽性的，既沒有薪資待遇，也很少參與部落具體事務，但奈及利亞授予外國人酋長稱號也不容易，必須為當地發展作出突出貢獻的人才有可能獲得。

所謂的「酋長制度」是非洲存在廣泛的政治社會制度，尤其是在撒哈拉以南的非洲較為普遍。儘管很多國家已經建立現代國家制度，但酋長制等傳統社會制度仍然有所保留。

而酋長主要是按照血緣世襲，不僅享有崇高的威望，還負責管理所轄範圍內的大小事務，在地方治理、社會整合等方面發揮重要作用，非洲當地民眾對酋長非常尊敬。