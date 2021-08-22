第32屆金曲獎頒獎典禮在21日順利落幕，萬芳以專輯《給你們Dear All》奪下「評審團獎」，心情激動，不過萬芳在今年金曲獎以專輯《給你們Dear All》一口氣入圍最佳華語女歌手、最佳華語專輯等7項大獎，外界呼聲高，甚至有許多資深音樂人、電台DJ等都看好萬芳今年有很大機會奪下金曲歌后，雖然與入圍7項大獎擦身而過，她在慶功宴上，樂觀打趣說：「預測都不準，下次不要聽預測，這種事誰能預測、誰會說得準？」

萬芳也不諱言當然想奪下其他金曲大獎，但心情不受太大影響，表示因為自己之前很關注東京奧運，有體會運動員的得與失感受，也把金曲盛會比喻成音樂人的競技場，「還好我們前面經歷東奧，得獎的人只有1個，經過了東奧，看到這麼多選手用健康又開闊心態，去面對生命當中的比賽，已經給了我們很好的心理準備，還是很開心。」

她憶起在金曲現場，突然聽到自己專輯獲得「評審團獎」，相當意外，她當時其實沒坐在典禮台下，反而正和蘇慧倫為了頒發最佳演奏錄音專輯在對稿，2人相識31年，萬芳分享看到蘇慧倫現今變得更開心，「我們在某個部分因為經歷過31年，很多的事情跟小時候有不同的角度，去面對生命的很多發生，但是她也沒有變，她的聲音還是這麼穩定、甜美，人也是這麼甜美漂亮，是很舒服的人。」