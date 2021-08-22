新北近期宣布實施境外確診者出院須篩檢2次的措施，外界質疑篩檢費用該由中央或是地方出資，而台北市長柯文哲也認為，中央應該統一做法。對此，新北市長侯友宜回應，新北有責任，在權限底下作為，只有這樣才不會出現破口，而擋住病毒比費用重要。

侯友宜說，新北市面對變種病毒方向清楚，阻絕於境外才是防堵Delta病毒的不二法門，雖然這是中央權限，但昨日境外移入病毒基因定序都是Delta病毒，新北有責任，在權限底下作為，在境外確診基因定序位出來前將病毒視為Delta，以更嚴格、更高標準檢視，只有這樣才不會出現破口，費用誰出不重要，擋住病毒才最重要。

另外，國內疫情趨緩，兒童樂園已經開放，但公園的遊樂設施卻還不能用，指揮中心指揮官陳時中表示，並未禁止公園的遊樂設施不能開放，將跟地方政府反映。侯友宜回應，新北降至2級警戒後，疫情看起來穩定，公園遊戲器材、浮淺等配套措施會請主管單位滾動式檢討，原則上朝開放方向走，相關配套作法會在周一宣布，讓民眾回到新型態安全生活。