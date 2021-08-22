選美出身的港星佘詩曼是1997年香港小姐季軍，最讓台灣觀眾熟悉的是，2018年在宮廷劇《延禧攻略》飾演心機「嫻妃」一角，讓她再攀演藝事業高峰，而天生麗質的佘詩曼，還是演藝圈著名的美魔女代表，佘詩曼日前就曬出健身照，她單手撐地做棒式運動，零贅肉S曲線也跟著見客，46歲身材曲線超不科學。

佘詩曼雖然天生麗質，擁有一張凍齡臉蛋，不過後天的努力也不可少，佘詩曼對自己的身材其實相當嚴格，她近日就曬出健身照，只見她單手做平板撐，做起高難度動作依舊優雅，且看起來相當不費力，她蠻腰纖細、身材沒有絲毫贅肉，佘詩曼46歲的S身材相當養眼。

佘詩曼單手撐地做棒式運動，零贅肉S曲線跟著曝光。（圖／取材自佘詩曼微博）

同時，佘詩曼也發文喊話：「這組動作不難，不妨一試！天使們，加油」，她還不忘叮嚀網友動作至少要維持45秒，讓粉絲直呼：「哇，這個姿勢絕了 曼曼真的動起來了，每天都在打卡，我也要從今天開始行動」、「默默去試了試 累死我了！」、「姐姐好自律，我才動了一分鐘就累了，然後就繼續拿起手機刷刷」，還釣出佘詩曼親民鼓勵：「去嘗試已經很好了，明天再試試，好嗎」、「努力」、「一起動起來」。

佘詩曼昨更辣曬穿中空裝美照，她蠻腰纖細，整體看起來相當青春、有活力，佘詩曼認真運動的成果驚人，絕佳狀態完全不輸少女。