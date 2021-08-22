不少人希望自己能成為討喜的人，藉此豐富交友圈。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團分析，生肖屬牛、豬、羊、蛇、龍、狗的人天生聰明，具備友善討喜的人格特質，因此人緣極好，在朋友圈中非常受歡迎。

▍第六名、生肖牛

生肖牛的人個性善良老實，責任感爆棚，不少人都會請他們幫忙，加上他們很有正義感，是吐露心事的最佳人選，因此人緣相當好。他們總是笑口常開，看似傻呼呼，但若有朋友遇到困難，他們會是最貼心的陪伴者。

▍第五名、生肖豬

生肖豬的人是12生肖中最直爽的人，能敞開心胸對待每個人，天生與人為善，不吝展現自己的內心，會大方幫助別人、做好事，即使遇到困難也會樂觀面對，時時刻刻散發正能量，成功用好心情感染身邊的人，因此人脈極廣。

▍第四名、生肖羊

生肖羊的人絕頂聰明且超有才華，個性大方，不只待人寬容和善，他們的思想還十分開放，可以接受各種新事物，即使面對與自己不同的意見，他們也會大方接納，從來不曾與朋友起衝突，人緣非常好。

▍第三名、生肖蛇

生肖蛇的人擁有異於常人的個人魅力，雖然個性比較內斂寡言，但卻具備敏銳靈活的人格特質，心思也很細膩，跟他們相處時，你會覺得進入另一個有趣的世界，尤其時而尖銳、時而幽默的談話非常吸引人，總讓人想多認識他們。

▍第二名、生肖龍

生肖龍的人個性直率天真，該玩的時候很會玩，該工作的時候有效率，如果他是你的朋友，他會帶著你一起嘗試各種好玩的事物，如果他是你的愛人，則會幫你打理好生活的一切細節，溫柔貼心的一面相當令人融化。

▍第一名、生肖狗

生肖狗的人是12生肖中人緣最好的人，他們頭腦聰明，能夠大方與人分享各方面的學問及知識，他們也很體貼，懂得聆聽朋友訴苦，跟他們相處就像在喝水，一開始味道平淡，但卻最為長久，也因為性格圓滑，很容易打入人群與人深交。