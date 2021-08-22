去年6月間，男大生「小易」與學弟到酒吧夜喝，他將爛醉如泥的學弟送回住處，趁機性侵得逞後離去，學弟清醒後發現「屁股痛痛的」、還流血，察覺有異報警，內褲及遺留衛生紙採樣都驗出與學長DNA型別相符。「小易」否認性侵，直到二審時才認罪，道出年少曾慘遭約會強暴才造成性扭曲，經取得和解，台中高分院依乘機性交罪，改判2年、緩刑5年，可上訴。

去年6月25日凌晨3時許，就讀大四的「小易」到中市1家酒吧與18歲同校學弟碰面喝酒，學弟喝到嘔吐不省人事，「小易」騎機車載他返回租住處，學弟仍爛醉如泥，他趁機口交、肛交性侵得逞後，在上午9時許獨自騎機車離去。學弟清醒後，驚愕發現肛門疼痛，排便發現流血，察覺有異。

酒醉斷片的學弟緊張地以通訊軟體詢問「小易」：「我屁股痛痛的啊」、「你有沒有怎樣」、「我們有怎樣嗎」、「我幾點回來的」；「小易」僅輕描淡寫回復：「你6：00多吧」、「我6：30左右就走了」等語。

經學弟報案，警方在他內褲及現場遺留衛生紙採樣送鑑定，檢出殘留精液及精子細胞，且與「小易」DNA型別相符，且過濾監視器影像追查發現，「小易」滯留學弟住處長達3個多小時。

「小易」報案否認性侵，並辯稱，他騎機車載爛醉學弟回住處，學弟要去沖澡，他才幫脫衣服，學弟還說，屁股不舒服要求他離開浴室，他走出浴室後，受酒精作用影響而在房內自慰，10分鐘後因見學弟還沒出來，他進浴室察看，發現學弟人倒在地，經扶到床上抬腳檢視發現肛門有血跡，他拿衛生紙幫擦拭，不慎拿到自己用過的。

一審法官不採信「小易」說詞，依乘機性交罪判處徒刑3年8月。「小易」不服上訴，台中高分院審理時，「小易」坦承性侵學弟，並供出他在國中時，曾遭到30多歲男子的約會強暴，且未經適當輔導，不可抹滅的傷害造成性扭曲，將「性」作為報復、恨意抒發。

二審法官審酌他坦承犯行，並與受害人達成和解，願賠償38萬元，並已給付10萬元，足以認定已盡力彌補被害人損害，獲得被害人原諒，並同意部分給予從輕量刑機會。法官酌減其刑，撤銷原判決，改判徒刑2年、緩刑5年，接受法治教育4場次。

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