第32屆金曲獎頒獎典禮在21日順利落幕，田馥甄的專輯《無人知曉》一口氣奪下最佳華語女歌手、最佳作詞人、最佳專輯製作人3大獎，在慶功宴上，她表示拿到金曲獎做最開心的是從好友吳青峰手拿到該獎座，她一上台後，還跟吳青峰一起用唇語偷偷互相示愛「我愛你」，互動逗趣。

田馥甄奪下金曲歌后，她的好姐妹Selina、Ella正緊盯電視轉播一起隔空歡慶，Ella同時在臉書祝賀：「啊，還在尖叫中，真的太為馥甄開心了。」Selina也興奮說：「我甄我驕傲，今晚要吃很多甄。」田馥甄也透露金曲結束後，第一時間就會去跟Selina、Ella等好友聚會歡慶，更提到Selina原打算穿說睡衣來聚會，一看到田馥甄得獎，立刻換洋裝、穿金戴銀，把美照傳給好姐妹，田馥甄直誇Selina：「她真的穿了一套很美、很漂亮的慶功服，很可愛。」

田馥甄在金曲當晚講感言時，也特別感謝前東家華研國際的栽培照顧，當被問及她去年曾收到華研存證信函，指出她在「一一」巡演上中未取得演唱16首華研所屬錄音版權歌曲的授權，去年紛爭落幕？她並未多談，「和他們之間的問題，對我來說不是什麼問題，無論有什麼問題，我覺得那是每個人解讀方式不一樣。」她感性說歌唱生涯幾乎都在華研，如今可以獲得金曲獎肯定，都是一路累積，「謝謝他們發掘我、培養我，讓我有這麼多經歷跟養分，是真心感謝，真心地把感受說出來。」