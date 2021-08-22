苗栗縣政府舉辦柚食森Ｘ「叢林野餐」，將由栗園客家米食提供在地特色美食。（謝明俊攝）

柚子樹是苗栗土生土長住民生活經驗中重要元素，苗栗縣政府推動社區營造及村落文化發展，選定在柚子樹下舉辦戶外聚餐，由阿公阿婆現身說法，向年輕輩敘說本地產業故事，並由在地陶藝、客家美食等產業，加上6星級主廚劉仁華做出專屬特餐，共同向國人推銷苗栗旅遊及美食。

苗栗縣政府在推動社區營造及村落文化發展，去年以銀髮議題結合社區產業行銷，推出村落藝生故事集，從阿公阿婆心中的願望作為出發點，以多視角及思考為苗栗社區特色產業文化行銷，引起廣大的迴響。

今年，縣府文觀局希望繼續透過銀髮族串起社區產業，賦予銀髮族「職業達人」的身份，輔以完善的培訓機制及新興的宣傳方式，讓他們有機會成為苗栗特色產業的行銷大使。

這次文觀局導入6星級主廚，搭配「戶外餐桌人文饗宴」，用菜餚說故事，讓參與者在大自然的擁抱中享美味、品生活，感受土地、產業、創意共同展現出來的活力與熱情，行銷推廣苗栗產業。

這項名為柚食森Ｘ「叢林野餐」，將在9月4日正式登場，以苗栗曲洞宮旁的老柚樹為場景，邀請縣內各種不同的產業達人發揮所長，包含，國利陶瓷、梁爸果緣、秀山茶園、Must-BakeToday.獨白計劃、栗園粄條、喜菊柴燒客家米食等，以當季蔬果入菜，加入每一道菜餚的故事性，傳遞回家吃飯的感動！

活動最具特色的是，所使用的陶瓷器皿，是委託苗栗在地的「國利陶瓷」專案製作，與「柚食森特餐」的食材運用及色澤搭配，精選餐具的色系，絕佳的襯托出餐點的色香味鮮，將於活動結束後由活動小組進行基礎的包裝服務，交予參與者珍藏，刻劃2021秋季的餐桌好食光。