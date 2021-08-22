中央流行疫情指揮中心今公布台北市新增本土確診病例3例，2例男性、1例女性，年齡介於未滿10歲至20多歲，居住於士林區、大同區及萬華區，1例因接觸確診家人接受居家隔離，並在解隔前採檢陽性確診，另2例刻正疫調，以釐清感染源。

北市政府衛生局表示，北市8月15至21日本周新增確診本土病例9例，較前一周13例減少4例，各行政區分佈為大安區及文山區各3例，萬華區、內湖區及士林區各1例，其中男性4例，女性5例；居家隔離期間確診者2例，均為家戶感染，有2例與職場確診者有關，5例關聯不明。

北市衛生局指出，本周在中正區及北投區各有1職場群聚事件，北投區職場第3例即在第1、2例確診者進行職場疫調匡列期間，經安排採檢而確診；中正區職場第2例則在匡列自主健康管理初期PCR採檢為陰性，而後出現症狀就醫確診。

北市衛生局提醒，雖疫情警戒降為二級，仍請職場落實員工健康監測、啟動異地或遠距辦公、辦公室人數降載及加強環境清消，辦公事務機器、刷卡機、電梯按鈕、廁所設施、門把等常接觸設備都應加強消毒，如出現發燒、腹瀉或呼吸道等疑似症狀，評估有感染風險者，可至北市7家PCR採檢醫院預約採檢。