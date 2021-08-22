（取自網路）

海巡署日前查獲一艘漁船違法走私154隻貓，防檢局昨(21)日下午已依《動物傳染病防治條例》執行人道處理，農委會主委陳吉仲表示，「各界的聲音我們都有聽到，我做的決定我負責。」網友表示，「這些話民進黨已經說過很多次了，結果就是甚麼事也沒有。」

海巡署日前查獲一艘漁船違法走私154隻貓，由於貓科動物也有可能傳染狂犬病等，昨(21)日下午農委會防檢局已依《動物傳染病防治條例》執行人道處理，農委會今(22)日召開記者會，主委陳吉仲表示，基於狂犬病等疾病伴隨走私動物進來，防檢局才在理性與專業判斷下執行安樂死，「各界的聲音我們都有聽到，我做的決定我負責。但希望對防檢疫人員的批評到此為止。」

針對許多動保與愛貓人士不滿154隻走私貓遭安樂死，農委會今日召開「為防範境外疫病入侵，針對走私沒入動物之處理事宜議題」記者會說明。陳吉仲指出，包括犬貓在內的溫血動物都有傳播狂犬病的風險，其中狂犬病為人畜共通傳染病，人類感染後死亡率百分之百。

陳吉仲強調，所有執行過程都已經結束，外界的意見反應都有收到，「我做的決定我負責。」

對此，網友不滿表示，「些話民進黨已經說過很多次了，結果就是甚麼事也沒有」、「怎麼承擔啊？又不下台又不扣薪的，承擔什麼」、「金句：我承擔所有責任。但調查結果顯示沒有責任要負，自然我就沒有責任！」、「負責，最後是不用負責！」

另PTT網友則酸，「有會議記錄嗎？」、「時鐘：我負責」、「誰在怪基層」、「那就請辭負責吧」、「殺貓仔出來面對」、「民進黨這一年還幹過甚麼好事？800條人命還來」、「了不起負責」！